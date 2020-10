DC anuncia Mulher-Maravilha brasileira para os quadrinhos

Yara Flor será a identidade da heroína em nova saga futurista nas HQs

Reprodução/Twitter/DC Nation Yara Flor será a Mulher-Maravilha brasileira em nova saga dos quadrinhos



A DC Comics anunciou uma versão brasileira da Mulher-Maravilha para os quadrinhos nesta quinta-feira (15). Yara Flor será uma indígena de tribo que vive na Floresta Amazônica na saga “DC Future State”, que começa a ser publicada em 2021. O visual da personagem já foi revelado, mas sem muitos detalhes sobre a sua história. No site oficial, é indicado apenas que Yara Flor se juntará com o novo Superman da saga — Jon Kent, filho de Clark, o herói original. Juntos, eles formarão um novo time que também terá versão atualizada do Batman. Joëlle Jones (“Lady Killer”) será a autora da nova saga da Mulher-Maravilha.

Veja o visual completo de Yara Flor, a Mulher-Maravilha brasileira: