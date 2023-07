Edição rara de ‘Harry Potter’ pode ser leiloada por mais de R$ 30 mil no Reino Unido

Exemplar de 1997, comprado por R$ 1,80, será leiloado na Richard Winterton Auctioneers

Divulgação/Richard Winterton Auctioneers Edição da Bloomsbury, de 1997, teve apenas 500 exemplares fabricados



Uma edição rara de ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’, primeiro livro da saga do bruxo, pode chegar a 5 mil libras (R$ 30.4 mil, na cotação atual) em um leilão da Richard Winterton Auctioneers, no Reino Unido. O mais curioso é que o exemplar foi comprado por apenas 30 centavos de libra (R$ 1,80), segundo o The Guardian. O livro faz parte da pequena tiragem feita em 1997 pela Bloomsbury, que imprimiu apenas 500 cópias. Dessas, 300 foram emitidas para bibliotecas públicas e uma delas, no entanto, foi comprada por um britânico que morreu no início deste ano. Após sua morte, o livro foi encontrado por uma equipe da Richard Winterton Auctioneers. Já foram vendidos mais de cinco milhões de cópias dos livros de Harry Potter no Brasil, ao longo de 20 anos, tornando o país o 7º maior mercado da saga criada por J.K Rowling. Entre 2001 e 2011, os livros foram adaptados para filmes pela Warner Bros.

*Com informações do Estadão Conteúdo