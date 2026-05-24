Moda em Campo

A ascensão dos jogadores ao status de celebridade transformou também a forma como eles se vestem

Foto: divulgação Ricardo Almeida veste a delegação brasileira pela terceira vez



A Seleção Brasileira já não entra em campo apenas para jogar futebol. Os jogadores – especialmente aqueles convocados na última semana – se preparam para criar conteúdo, viralizar, protagonizar campanhas e, por que não, lançar tendências?

Talvez por isso faça tanto sentido que eles viajem para a Copa do Mundo de 2026 vestidos com alfaiataria assinada por Ricardo Almeida, principal referência brasileira em moda masculina social. Esta é a terceira Copa em que o estilista desenvolve os trajes oficiais da delegação brasileira, mas, desta vez, com uma diferença: os jogadores usarão peças diferentes do restante da equipe técnica. Enquanto a comissão seguirá uma linha mais clássica, os atletas vestirão versões mais contemporâneas da alfaiataria.

A expectativa sobre como cada delegação irá se apresentar ao mundo não é de hoje. Mas, se em outras décadas, o uniforme esportivo bastava para representar o país, agora existe um cuidado muito maior com narrativa, styling e sofisticação. Sem contar, é claro, com o estilo pessoal de cada convocado.

Os atletas também ajudaram a redefinir essa relação dos homens com moda e consumo. Basta observar como atletas como David Beckham, Héctor Bellerín, Jude Bellingham ou Lewis Hamilton transformaram seus guarda-roupas em parte da própria identidade pública.

Ainda nesse sentido, os astros do basquete dão aula. O @leaguefits é um dos meus perfis preferidos no Instagram. Basicamente, uma coletânea de looks de jogadores em momentos casuais e que mostram muito bem que eles vão além do sportswear.