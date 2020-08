Morre Harald Stricker, ilustrador e participante do ‘Nerdcast’, aos 47 anos

A morte do ilustrador foi confirmada pela irmã dele, mas a causa ainda não foi divulgada

Reprodução/Facebook Harald Stricker morreu aos 47 anos



O ilustrador Harald Stricker morreu nesta quarta-feira (12), aos 47 anos. A informação foi divulgada pela irmã dele, mas a causa da morte não foi confirmada. Artista da história em quadrinhos “Independência ou Mortos“, Stricker era conhecido também por participações no “Nerdcast“, podcast do site Jovem Nerd, onde se apresentava como Android. Pelo Twitter, Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, lamentou a morte do colega. “Devastado com a notícia do falecimento do querido Harald Stricker, o “Android HS”, ilustrador, podcaster, nerdcaster. Uma mente afiada e admirável! Um artista inigualável! Que privilégio foi compartilhar bons momentos dessa vida com você, amigo! Obrigado por tudo!”, escreveu.

Meus sentimentos à Karen, Willy e a todos os familiares e amigos que sobretudo sentem todo o impacto desse pesar. Meus pensamentos estão com vocês. Harald conquistou uma legião de fãs com sua inteligência, eloquência, cultura e sua arte. Ele permanecerá vivo em todos nós. — Jovem Nerd (@jovemnerd) August 13, 2020

Ainda na rede social, Azaghal, também podcaster do “Nerdcast”, comentou a morte de Stricker. “Acabei de ser avassalado pela notícia que nosso amigo, o artista incrível Harald Stricker, o Android no Nerdcast, faleceu. Meus pêsames aos familiares. Que perda terrível, que momento triste”, escreveu. No Facebook, a irmã de Harald Stricker disse que o ilustrador estava finalizando um livro. Ela pretende lançá-lo como homenagem ao irmão. “Harald estava cheio de planos para o futuro, trabalhando em seu livro, além de outras ilustrações e textos, e – com a efusão que é própria das crianças – projetava animadamente a sua futura casa, ampla e arejada, fruto de sua visão modernista. Perdemos todos um grande homem e ser humano que era guiado por um senso de justiça fortíssimo e respeito profundo por todos e pelas diferenças”, escreveu.