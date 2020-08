Disney confirma que ‘Mulan’ terá estreia nos cinemas na China

Live-action teve estreia adiada diversas vezes devido à pandemia do coronavírus

A Disney confirmou que o aguardado live-action de “Mulan” terá estreia confirmada nos cinemas da China. Embora não haja data confirmada, a notícia é importante para o estúdio, já que o mercado chinês será o território mais significativo para o longa, em termos de bilheterias. A première foi adiada quatro vezes devido à pandemia do novo coronavírus e, na semana passada, a gigante do entretenimento resolveu anunciar que o remake do desenho clássico de 1998 será lançado no serviço de streaming Disney+, com o preço de US$29.99, a partir de 4 de setembro. A plataforma, no entanto, não está disponível no Brasil.

Até o momento, “Mulan” estreará em 4 de setembro nos cinemas em alguns mercados asiáticos, como Singapura e Malásia. Se a data na China for a mesma, o longa vai concorrer com o novo filme sci-fi de Christopher Nolan, “Tenet”, que chegará na mesma data após diversos adiamentos também devido ao coronavírus.

Dirigido por Niki Caro, o elenco tem Liu Yifei, estrela da China, como a protagonista. Além dela, Donnie Yen, será o comandante Tung; Jason Scott Lee é Böri Khan; Yoson An é Cheng Honghui; Gong Li é Xianniang; e Jet Li é o Imperador.