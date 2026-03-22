O peso do feriado perfeito: quando a infância vira vitrine de rede social

A pressão por comemorações espetaculares afasta as famílias da essência das brincadeiras e transforma momentos de afeto em fontes de ansiedade parental

chandlervid85/Freepik As celebrações infantis deixaram de ser sobre a experiência da criança



É véspera de feriado. Em vez de descanso, a madrugada é tomada por uma maratona silenciosa e solitária: recortar pegadas de coelho em papel adesivo, amarrar fitas de cetim em pistas enigmáticas e montar uma cesta estética que custa mais do que as compras da semana. Na manhã seguinte, o cansaço fala mais alto que a alegria. A cena, comum em lares de todo o país, ilustra uma transição silenciosa no comportamento moderno: as celebrações infantis deixaram de ser sobre a experiência da criança e passaram a orbitar a ansiedade do adulto em entregar um evento digno de registro fotográfico. O resultado é um paradoxo amargo, em que pais chegam ao limite da exaustão para forjar memórias, enquanto os filhos queriam apenas uma manhã de risadas e atenção irrestrita no sofá.

A exaustão invisível e o mito da parentalidade performática

Não é um cansaço isolado, mas um sintoma de uma sociedade sobrecarregada pelo espetáculo. Dados de um levantamento nacional da B2Mamy, em parceria com a Kiddle Pass, revelam que nove em cada dez mães no Brasil sofrem de burnout parental, vivenciando estágios de esgotamento que variam do moderado ao grave. A raiz dessa exaustão cruza diretamente com a cultura do sharenting — o supercompartilhamento da vida dos filhos nas redes sociais — e com uma pressão estética esmagadora sobre a maternidade e a infância.

O simples ato de esconder chocolate tornou-se uma produção cinematográfica. Quando a régua do afeto passa a ser medida pela complexidade da decoração ou pela reação milimetricamente coreografada da criança perante a câmera do celular, o brincar perde sua função primordial. A pressão por entregar a “mágica” terceirizou a simplicidade, transformando pais e mães em diretores de eventos de um público invisível. Nesse cenário, a saúde mental da família é corroída pela comparação irreal com recortes de internet, em que o choro da frustração infantil e a pia cheia de louça nunca são publicados.

O resgate do analógico como ato de resistência afetiva

Romper esse ciclo exige uma mudança drástica de perspectiva sobre o que realmente constrói o repertório emocional de uma criança. A verdadeira mágica não mora na cenografia impecável de uma festa, mas na disponibilidade emocional e na presença do adulto. Retornar ao formato mais rústico das brincadeiras de Páscoa para crianças é, antes de tudo, um exercício de preservação e cura.

Isso significa aceitar o caos natural do convívio familiar. Aceitar que a casa vai ficar bagunçada, que as fotos sairão tremidas e que o personagem do feriado não precisa deixar uma carta caligrafada em pergaminho. O foco sai da “produção de conteúdo” e volta para a “conexão humana”. Quando o adulto se permite descer ao nível do tapete da sala sem o peso de roteirizar cada minuto da manhã, a tensão evapora e a frustração dá lugar ao riso genuíno e livre de expectativas.

A anatomia de um feriado pautado pela presença

Abraçar a imperfeição altera a dinâmica da rotina e aproxima as gerações. Na prática, entender como organizar uma caça aos ovos de Páscoa divertida e criativa para fazer em casa dispensa investimentos altos, moldes comprados ou madrugadas em claro. A criatividade real nasce das histórias compartilhadas pela própria família, não de um roteiro genérico copiado de influenciadores digitais.

A descompressão do feriado ganha forma através de escolhas intencionalmente fáceis e acolhedoras:

Pistas baseadas em memória afetiva: Troque as charadas rimadas e complexas por perguntas sobre o cotidiano da criança, valorizando a vivência dentro do lar.

Troque as charadas rimadas e complexas por perguntas sobre o cotidiano da criança, valorizando a vivência dentro do lar. “Onde você escondeu o sapato da mamãe ontem?”

“Qual é a gaveta onde o gato mais gosta de dormir à tarde?”

Esconderijos acessíveis: O excesso de dificuldade gera choro nas crianças menores e impaciência nos pais. O objetivo é promover o movimento pela casa e a descoberta, não aplicar um teste lógico.

O excesso de dificuldade gera choro nas crianças menores e impaciência nos pais. O objetivo é promover o movimento pela casa e a descoberta, não aplicar um teste lógico. Dinâmicas sem roteiro e sem custo:

Corrida da colher com ovos cozidos (ou bolinhas de meia) no corredor do apartamento, focando no equilíbrio e nas quedas engraçadas.

Pintura de ovos com os materiais escolares que já estão soltos nas gavetas, focando no processo de sujar as mãos em família, ignorando a estética final da pintura.

Acampamento improvisado com lençóis na sala para degustar o chocolate, transformando o ato de comer em uma partilha segura e próxima.

Ao abrir mão do espetáculo digital, devolvemos à infância o direito inegociável de ser apenas infância. A lembrança que se consolida na memória de longo prazo não é o filtro de cor usado na fotografia de domingo, mas a sensação térmica do abraço e a segurança de ter os pais inteiros e relaxados no mesmo ambiente. O melhor feriado que uma família pode vivenciar é aquele em que, ao final do dia, sobra energia para deitar no chão, rir do próprio cansaço e simplesmente estar junto.