Sintomas e causas da depressão sazonal de inverno

Entenda como a falta de luz afeta a produção hormonal do cérebro e saiba o que fazer para aliviar a exaustão típica dos meses frios

Annie Spratt/Unsplash Perder vontade de realizar atividades básicas não é normal



A depressão sazonal, diagnosticada clinicamente como transtorno afetivo sazonal, é uma condição psiquiátrica real que se manifesta de forma cíclica. Na esmagadora maioria dos casos, o quadro surge durante o outono e o inverno, prejudicando severamente a energia vital do paciente. Para entender perfeitamente o que é a depressão sazonal e como a diminuição da luz solar afeta negativamente o humor, é preciso observar o comportamento do nosso relógio biológico, que perde suas referências naturais quando os dias ficam mais curtos e acinzentados.

Sinais e sintomas mais frequentes no inverno

É comum que o quadro seja equivocadamente confundido com cansaço passageiro ou preguiça, mas o corpo emite sinais claros de desgaste físico e mental. Diferente da depressão tradicional, o padrão sazonal de inverno gera respostas bastante específicas e muitas vezes ligadas ao letargo:

Tristeza profunda e um sentimento contínuo de desesperança na maior parte do dia.

Forte desejo por alimentos ricos em carboidratos e doces, o que frequentemente resulta em ganho de peso acelerado.

Aumento excessivo do sono e extrema dificuldade para sair da cama nas manhãs frias, uma condição chamada de hipersonia.

Perda total de interesse em atividades que antes traziam prazer e alegria.

Sensação de fadiga constante, como se o corpo estivesse sempre pesado e sem bateria.

Irritabilidade acentuada e dificuldade aguda de manter a concentração nas tarefas do trabalho ou nos estudos.

Como a escuridão mexe com o relógio interno

O principal gatilho para o desenvolvimento deste transtorno está na ausência de claridade. A diminuição das horas de luz do dia desregula profundamente o ritmo circadiano do paciente. Esse mecanismo é o grande responsável por avisar ao cérebro o momento exato de dormir e a hora de manter o foco e o estado de alerta.

A baixa incidência de raios solares provoca uma queda brusca nos níveis de serotonina, um neurotransmissor fundamental para a regulação do bem-estar e da sensação de felicidade. Em paralelo a isso, a escuridão prolongada faz com que o organismo passe a produzir melatonina em excesso. Como a melatonina é o hormônio que induz ao sono, a pessoa atravessa o dia se sentindo letárgica, lenta e indisposta. Além das questões ambientais, fatores genéticos e o histórico familiar aumentam a vulnerabilidade do paciente ao longo da estação.

O que o médico avalia no consultório

Não existe um exame de imagem que consiga apontar a depressão no cérebro de forma isolada. O diagnóstico do transtorno afetivo sazonal é estritamente clínico e conduzido por um psiquiatra ou psicólogo. Durante a consulta, o profissional vai investigar o histórico do paciente para confirmar se os episódios de isolamento e tristeza profunda se repetem anualmente na mesma época e se aliviam espontaneamente com a chegada da primavera.

Como parte dessa investigação inicial, é padrão que o médico solicite exames de sangue laboratoriais de rotina. O objetivo não é encontrar o transtorno de humor nos resultados, mas sim descartar falhas físicas que também causam exaustão severa, como alterações no funcionamento da glândula tireoide ou uma deficiência extrema de vitamina D.

Passos comuns para o tratamento e recuperação

A psiquiatria e a psicologia oferecem ferramentas seguras para devolver a qualidade de vida ao paciente durante as estações mais frias. O tratamento costuma ser combinado, focando em intervenções que estimulam o corpo e organizam a mente:

Terapia de luz (Fototerapia): O paciente realiza sessões diárias exposto a uma caixa de luz brilhante que simula a claridade externa, técnica eficaz para reiniciar o relógio biológico interno .

Psicoterapia focada: O uso da Terapia Cognitivo-Comportamental ajuda o paciente a identificar ciclos de pensamentos negativos e a criar táticas de enfrentamento para o isolamento do inverno.

Ajustes rigorosos na rotina: A recomendação médica inclui forçar a exposição à luz natural logo pela manhã e manter uma disciplina inegociável com exercícios físicos, responsáveis por liberar endorfinas.

Suporte medicamentoso: Quando a mudança de hábitos não é suficiente, o psiquiatra pode prescrever medicamentos da classe dos antidepressivos para estabilizar a química cerebral, além de indicar suplementos caso o paciente tenha baixa vitamina D.

Sentir-se um pouco mais introspectivo no clima frio é uma reação natural do ser humano, mas a perda da vontade de realizar atividades básicas não é normal. A exaustão incapacitante é um sinal de que o cérebro precisa de ajuda para se regular.

Aviso legal: As informações contidas nesta reportagem possuem caráter estritamente educativo e de utilidade pública. A leitura deste conteúdo não substitui uma avaliação médica presencial. Em caso de suspeita de sintomas depressivos, jamais recorra à automedicação. Procure imediatamente um psiquiatra, um psicólogo clínico ou os serviços de emergência da sua cidade.