Stephen King anuncia novo livro para 2021

‘Later’, nova história de Stephen King, gira em torno de uma criança que tem um poder especial

Divulgação/JFK Library Stephen King lança o livro 'Later' em março de 2021



O escritor Stephen King anunciou o lançamento do livro “Later” para março de 2021. A nova obra vem pouco tempo depois de “If It Bleeds“, uma coleção de contos do autor. A publicação vai seguir o caminho de “The Colorado Kid“, de 2005, e “Joyland“, de 2013, e sairá pelo selo Hard Case Crime. Segundo a sinopse, a história fala sobre “segredos que mantemos enterrados e o custo de os revelar”.

“Filho de uma mãe solteira, Jamie Conklin só quer ter uma infância normal. Mas Jamie não é uma criança comum. Nascido com um dom natural que sua mãe insiste que ele deve manter escondido, Jamie pode ver o que mais ninguém vê e aprender o que ninguém mais aprende. Mas o preço de usar essa habilidade é maior do que Jamie pode imaginar, como ele descobre quando um detetive da polícia de Nova York o coloca na perseguição a um assassino que ameaçou atacar de dentro do túmulo”, diz a sinopse.

“‘Later’ mostra Stephen King na melhor forma, uma história aterrorizante e tocante sobre a perda da inocência e desafios que testam nosso entendimento de certo e errado. Com ecos do clássico ‘It‘, ‘Later’ é uma poderosa, assustadora e inesquecível exploração do que é preciso para enfrentar o mal”, continua o texto. O livro já está disponível para pré-venda no Estados Unidos, com lançamento previsto para o dia 2 de março de 2021, por US$ 14,95 (R$ 80). Ainda não há previsão de chegada ao Brasil.