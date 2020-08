Filme de terror mostra espírito invadindo chamada de vídeo de amigos na quarentena

O longa ‘Host’ foi filmado remotamente, durante a quarentena do novo coronavírus, e tem sido elogiado pela crítica

Divulgação/Shudder O filme 'Host' estreou no dia 30 de julho na plataforma Shudder



Como se a crise do coronavírus por si só já não fosse aterrorizante, o diretor britânico Rob Savage decidiu fazer um filme de terror focado na quarentena. O longa “Host“, que estreou no serviço de streaming Shudder na quinta-feira (30), mostra seis amigos fazendo uma chamada de vídeo com um médium. Mas as coisas saem do controle quando eles invocam um espírito mau que invade a conversa e acaba infernizando a vida deles. A produção é estrelada por atores novatos, como Haley Bishop e Radina Drandova, mas tem chamado a atenção da crítica.

No agregador de críticas RottenTomatoes, “Host” tem 100% de aprovação, com base em 19 críticas da imprensa. Já entre os usuários da plataforma, a taxa cai para 81%. Para o The New York Times, um dos jornais mais conceituados do mundo, o filme “observa estranhamente os mundos sobrenatural, efêmero e material colidindo em um futuro incerto”. O jornal Austin Chronicle, da capital do Texas, diz que o filme seria interessante mesmo se não tivesse pandemia. “Mesmo se Savage não tivesse posicionado o filme tão perfeitamente no terror social que estamos vivendo, ‘Host’ ainda nos deixaria com os nervos à flor da pele”, diz a publicação.

O fato é que o longa foi uma aposta de Rob Savage que já está dando um resultado muito positivo. O diretor tem apenas 28 anos de idade e decidiu fazer o filme após uma pegadinha que ele fez com amigos em uma chamada por vídeo viralizar. Toda a produção durou 12 semanas e foi feita remotamente. Apesar da ansiedade, “Host” ainda não está disponível no Brasil: o serviço de streaming Shudder, que é especializado em filmes de terror e tem os direitos do filme, não chegou ao país. Mas você pode matar a curiosidade com o trailer abaixo, em inglês: