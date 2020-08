Courteney Cox estará no quinto filme da franquia ‘Pânico’

Atriz confirmou participação no projeto com post nas redes sociais

Reprodução Courteney Cox viverá novamente a repórter Gale Weathers em 'Pânico 5'



Courteney Cox confirmou que estará de volta como a repórter Gale Weathers em “Pânico 5“, novo filme da franquia de terror que ainda não ganhou previsão de estreia. A atriz é o segundo nome do elenco original que oficializa o retorno. Em maio, David Arquette, que viveu o policial Dewey Riley, informou que também estará de volta.

Com uma publicação no Instagram, Courteney anunciou sua participação no filme dos diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillertt, dupla responsável por “Casamento Sangrento” (2019). “Mal posso esperar para ver este rosto novamente”, diz o post da eterna Monica de “Friends“.

A saga de Wes Craven foi iniciada em 1996 com o diretor à frente dos quatro filmes lançados. Em 2015, Craven morreu. A trama sobre o legado do assassino mascarado em “Pânico 5” ainda não foi revelada, mas a atriz Neve Campbell, que viveu a protagonista Sidney em todos os filmes, também pode retornar à franquia.