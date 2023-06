‘Tomato Girl Summer’: O que está por trás de estética viral que imita bronzeamento europeu?

Nova tendência é inspirada no estilo de vida do verão europeu e já foi adotada por famosas como Billie Eilish, Jade Picon e Hailey Bieber

Reprodução/Instagram/@rafakalimann/@thewhitelotus A influenciadora Rafa Kalimann e a série The White Lotus são duas referências para a moda do verão europeu



Com a chegada do verão na Europa, a estética “Tomato Girl Summer” tem sido procurada por muitas mulheres nas redes sociais. Uma entre as principais características da nova tendência é o bronzeamento rosado, que dá a noção de marca de sol fraca, discreta e rosada nas bochechas, que pode ser copiada com o uso do blush no rosto. O principal argumento das mulheres que aderem à estética é que ela não é apenas uma forma de se vestir, mas também de se portar. Nas roupas, as estampas floridas e coloridas costumam ser usadas com segundas peças despojadas em tons terrosos. Quando os tecidos estampados não são disponíveis para compor a base da roupa, normalmente a principal escolha é optar por peças de cores quentes. Os acessórios também são detalhadamente pensados, com pulseiras e colares discretos e bolsas de palhas. No Brasil, as peças podem ser incorporadas com o capim dourado e trazer um ar de exclusividade para a composição.

Os lenços estampados de cetim também costumam ser usados na cabeça ou no pescoço, além de peças com mangas bufantes, tecido volumoso com babados na altura do busto e fendas na perna. Para se inspirar, a conta da influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann entrega diferentes tipos de roupas na estética “Tomato Girl Summer”. No exterior, o estilo tem sido influente entre blogueiras regionais e famosas como Hailey Bieber e Billie Eilish. Além dela, a atriz Jade Picon já chegou a usar peças inspiradas na tendência durante sua viagem para a Grécia com Juliette, Anitta e Marina Sena. A moda está ligada a locais como o litoral da Grécia e a costa sul da Itália. A segunda temporada da série “The White Lotus” pode ser uma grande fonte de inspiração, tendo como base o estilo de personagens como Tanya (Jenifer Coolidge), Harper (Aubrey Plaza), Lucia (Simona Tabasco) e Daphne (Meghann Fahy).