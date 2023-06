Após atritos com Patrícia Poeta, Manoel Soares deixa a TV Globo; veja substitutos do jornalista

Em comunicado, emissora confirmou que o apresentador também não fará mais parte do ‘Papo de Segunda’, do GNT

Reprodução/Globo Emissora confirmou a saída de Manoel Soares nesta sexta-feira, 30



O apresetador Manoel Soares deixou o time de jornalistas da TV Globo. A informação foi confirmada pela própria emissora em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 30. O apresentador atuava nos programas “Encontro com Patrícia Poeta“, da TV Globo e “Papo de Segunda“, do GNT. Como Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, 3, o “Encontro” passará a ser apresentado por Tati Machado até o dia 17 de julho. Já o “Papo de Segunda” ficará sob o comando de João Vicente de Castro a partir da próxima semana. A saída de Manoel acontece após rumores de desavenças entre ele e Poeta aumentarem desde a estreia da dupla no comando do programa. Atritos e desentendimentos envolvendo a dupla repercutiam nas redes sociais com frequência. Em seu perfil no Instagram, Manoel falou sobre a saída, destacando o aprendizado que viveu na emissora e dizendo ainda ter “um livro inteiro” para escrever com seus fãs. “Amigos, gostaria de dividir com vocês que hoje encerramos um capítulo na minha história profissional. Estou saindo da TV Globo depois de seis anos, foi um tempo de aprendizados e alegrias, onde cheguei ate acasa de milhares de brasileiros, que pude através de reportagens ajudar pessoas a enfrentar a pandemia, injustiças sociais, despertar homens para paternidade e por aí vai… Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro inteiro para escrever com vocês”, afirmou Manoel.