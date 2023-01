Lollapalooza Brasil anuncia The Rose, primeira banda de K-pop no festival

Grupo substitui o cantor Omar Apollo no domingo, 26 de março; no mesmo dia, haverá apresentação do rapper canadense Drake e da cantora espanhola Rosalía

Reprodução/Instagram/@lollapaloozabr No mesmo dia, Lollapalooza Brasil recebe Drake e Rosalía



O festival Lollapalooza Brasil anunciou novidades para a edição de 2023. No ano em que comemora sua décima edição no país, o evento estreia com a primeira atração coreana no festival, a banda de K-pop The Rose. Conhecidos pelas músicas de indie rock, o grupo toca no Autódromo de Interlagos no dia 26 de março, um domingo. A atração vem para substituir o cantor Omar Apollo, que cancelou sua apresentação no Lolla por um conflito de agenda. No mesmo dia, tocam no festival o rapper canadense Drake e a cantora espanhola Rosalía. O show em Interlagos será o segundo do The Rose no Brasil, que veio a São Paulo para uma apresentação solo em 2022. A confirmação segue uma tendência do festival em explorar atrações coreanas. No último ano, o astro do BTS J-Hope foi um dos artistas principais a se apresentarem no Lollapalooza Chicago.