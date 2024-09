Lollapalooza Brasil divulga programação por dia da edição de 2025; confira

Evento acontece entre os dias 28 a 30 de março, em São Paulo, com artistas como Justin Timberlake, Alanis Morissette, Olivia Rodrigo e Shawn Mendes

Reprodução/Instagram/@lollapaloozab Lollapalooza 2025 acontece nos dias 28, 29 e 30 de março



O festival Lollapalooza Brasil revelou as datas das apresentações para sua edição de 2025, que acontecerá de 28 a 30 de março no Autódromo de Interlagos, localizado em São Paulo. O evento contará com uma variedade de artistas renomados, incluindo Justin Timberlake, Alanis Morissette, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Rüfüs du Sol, Tool, Foster the People, Jão e Sepultura. Os ingressos para o festival já estão disponíveis, com preços a partir de R$ 965,25 para o Lolla Pass, que garante acesso aos três dias de shows. A classificação etária para o evento é de 15 anos, e crianças entre 5 e 14 anos devem estar acompanhadas por um responsável legal ou pelos pais. Os interessados em garantir suas entradas podem adquiri-las através do site da Ticketmaster. O festival, que se tornou um dos mais esperados do Brasil, promete trazer uma experiência única para os fãs de música, com uma programação diversificada e atrações de peso.

Publicado por Sarah Américo

