Drew Barrymore compartilha luta contra o alcoolismo

Drew Barrymore, aos 49 anos, compartilhou sua experiência com o alcoolismo durante um bate-papo com Zoë Kravitz. A atriz revelou que, em um passado recente, seu consumo excessivo de álcool resultava em lapsos de memória. “Eu costumava beber em excesso, perdia a memória bebendo. Portanto, assistir a esse filme foi uma jornada extraordinária para que eu me perdoasse por isso. Porque eu me coloquei em situações em que não deveria ter me colocado, e senti muita vergonha disso. E não bebo há cinco anos”. Essa luta pessoal a levou a refletir sobre suas escolhas e a buscar formas de superação. Durante a conversa, Barrymore destacou que o filme “Pisque Duas Vezes” teve um papel importante em seu processo de autoconhecimento e perdão. A obra a ajudou a lidar com os sentimentos de culpa que a acompanhavam por conta de seu comportamento anterior. Essa experiência a motivou a seguir em frente e a se reconectar consigo mesma.

