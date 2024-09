Semana do Cinema tem ingressos a R$ 12 até 18 de setembro

Principais redes que participam do desconto são Cinemark, Cinesystem, UCI e Kinoplex

Reprodução/ Freepik Essa promoção abrange todos os filmes em exibição nas salas tradicionais 2D



A Semana do Cinema retorna com uma promoção imperdível! A partir desta quinta-feira, os amantes da sétima arte poderão adquirir ingressos por apenas R$ 12 em diversas redes de cinemas espalhadas pelo Brasil. A oferta é válida até o dia 18 de setembro e inclui também descontos em combos de pipoca, tornando a experiência ainda mais atrativa. Essa promoção abrange todos os filmes em exibição nas salas tradicionais 2D. No dia 12 de setembro, o público poderá conferir estreias aguardadas, como “Silvio”, uma cinebiografia do famoso apresentador Silvio Santos, com Rodrigo Faro no papel principal. Além disso, o cinema nacional será representado por “Meu casulo de drywall”, que promete emocionar os espectadores. Outros lançamentos que chegam às telonas incluem “Meu amigo pinguim”, “Não fale o mal”, “Usher – Rendezvous in Paris”, “O menino e o mestre”, “Proibido a cães e italianos”, “Um silêncio”, “O bastardo” e “Fantasma”. Com uma grande variedade, há opções para todos os gostos. As principais redes de cinema que participam da Semana do Cinema são Cinemark, Cinesystem, UCI e Kinoplex. Para obter mais detalhes sobre a programação e as ofertas, os interessados devem acessar o site da rede de cinema de sua preferência.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA