Luan Santana faz live neste domingo para arrecadar fundos para o Pantanal

Luan Santana fará uma live neste domingo, 22, às 17h, direto do Pantanal, com o objetivo de arrecadar fundos ao instituto SOS Pantanal, que luta para minimizar os estragos causados pelas queimadas recordes que atingiram a região neste ano e ajudar animais e a população pantaneira. O show faz parte do projeto #OPantanalChama criado pelo cantor, que nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma das músicas destaques é Um Grito Entre as Cinzas, que Luan Santana compôs recentemente em parceria com Matheus Marcolino. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), somente em agosto as queimadas no Pantanal ficaram 300% acima do mesmo período do ano passado.

A live de quatro horas será transmitida pelo perfil do YouTube do cantor e pelo canal National Geographic. “As queimadas me afetaram de tal maneira que quis me unir às ONGs e criar um movimento para ajudá-las”, explicou Luan, em entrevista ao Estadão. Além da live, o cantor criou estampas para camisetas que estão à venda em seu site e vai leiloar o figurino que usou na gravação do DVD Viva. O objetivo é arrecadar R$ 8 milhões para o projeto. Na semana passada, o cantor visitou a região de Corumbá e viu de perto as carcaças de animais que não resistiram ao fogo. Em conversa com biólogos, soube que algumas espécies de animais podem ter sido extintas pelo fogo e que a recuperação do bioma será lenta.

