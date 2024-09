Luana Cavalcante é a primeira mãe a conquistar o título de Miss Universo Brasil

Pernambucana competirá no Miss Universo em 16 de novembro, no México

Luana Cavalcante, de 25 anos, fez história ao se tornar a primeira mãe a conquistar o título de Miss Universo Brasil 2024, na noite da última quinta-feira (18). A jovem representante de Pernambuco foi coroada em um evento realizado em São Paulo, onde competiu com 26 outras candidatas. A nova edição do concurso agora aceita mães e mulheres casadas, além de não ter restrições de idade, ampliando as possibilidades de participação.

A competição, que culminou na vitória de Luana, também premiou Gabriele Marinho, de Alagoas, com o segundo lugar, enquanto Maria Fabiana Mata, do Rio de Janeiro, ficou em terceiro. Luana, que é modelo e atriz, iniciou sua carreira no mundo da moda aos 13 anos e fez sua estreia no cinema em 2022. Atualmente, ela reside na Itália com seu marido e seu filho, Pedro.

O Miss Universo Brasil passou por mudanças significativas nas regras de participação. Até 2022, apenas mulheres solteiras e sem filhos podiam concorrer ao título. No entanto, a última edição do concurso trouxe uma nova abordagem, permitindo que mães também participem, refletindo uma evolução nas normas do evento.

Luana agora se prepara para representar o Brasil no Miss Universo, que ocorrerá no dia 16 de novembro no México.

Publicado por Tamyres Sbrile