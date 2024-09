Oasis confirma novo álbum após reunião de shows no Reino Unido

Caso a banda lance um novo álbum nos próximos anos, este será o primeiro trabalho do grupo desde 2008, quando se despediu com o disco “Dig Out Your Soul”

EFE/EPA/SIMON EMMET/FEAR PR/HANDOUT Oasis encerrou suas atividades em 2009, após uma intensa discussão entre os irmãos



Após o anúncio dos shows de reunião do Oasis programados para o próximo ano no Reino Unido, os fãs dos irmãos Gallagher começaram a especular sobre o futuro da banda. Recentemente, um admirador questionou Liam Gallagher no X sobre a possibilidade de um novo álbum de estúdio estar em produção. O vocalista confirmou: “Sim, está finalizado”.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Oasis encerrou suas atividades em 2009, após uma intensa discussão entre os irmãos. Após a saída de Noel, Liam formou o Beady Eye com os demais integrantes, enquanto Noel seguiu uma carreira solo com seu projeto Noel Gallagher’s High Flying Birds. Caso o Oasis lance um novo álbum nos próximos anos, este será o primeiro trabalho do grupo desde 2008, quando se despediu com o disco “Dig Out Your Soul”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane