Luana Piovani posa nua para namorado

A atriz Luana Piovani, de 46 anos, posou nua para o namorado, o empresário Lucas Bitencourt, que é amante de fotografia. Nesta quarta-feira, 12, ele publicou nos stories do Instagram uma foto em preto e branco que fez da amada. Na imagem, a artista aparece em frente a uma mesa, sentada, e olhando em direção ao namorado. De costas, Luana Piovani cobre as partes íntimas. A foto destaca as tatuagens da atriz. Lucas Bitencourt já publicou em outras oportunidades fotos nua da namorada. Inclusive, ele já posou ao lado dela em alguns cliques.

Como mostrou a Jovem Pan, Luana Piovani revelou, recentemente, a receita para transar na menopausa. De acordo com ela, a questão é simples: não se casar. “Eu namoro. E namorar é a receita do sucesso da libido. Casamento é o contrário”, comentou se referindo ao desejo sexual, que pode diminuir ou aumentar durante a menopausa. A afirmação foi feita em conversa com a revista Quem. Em setembro, Luana Piovani fez um desabafo sobre a menopausa em um vídeo publicado no Instagram. “Menopausa: Corresponde ao fim das menstruações espontâneas e pode ser confirmada após 12 meses consecutivos sem qualquer período menstrual. Trata-se de um processo biológico natural e perfeitamente normal da vida da mulher. Este período assinala o fim da fertilidade. Calma que não acabou. O cérebro, pele, músculos e emoções são afetados pela queda dos níveis de estrogênio; ondas de calor, suores noturnos, problemas de sono, ansiedade, mau humor e perda de interesse por sexo são comuns. Problemas na bexiga e secura vaginal também são normais durante esse período. Eu não quero passar isso sozinha. Bora dividir pra multiplicar?”, escreveu na legenda.