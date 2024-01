Lucas Luigi é o 6º eliminado do ‘BBB 24’

Brother enfrentou um paredão quádruplo ao lado de Isabelle, Alane e Juninho

Lucas Luigi, de 28 anos, é o sexto eliminado do Big Brother Brasil 2024 nesta terça-feira, 30, com apenas 7,29% dos votos para permanecer na casa. Ele enfrentou um paredão quádruplo contra Isabelle, que obteve 61,2%, Alane, que recebeu 19,55%, e Juninho, que levou 12,14% dos votos. O brother foi indicado por Marcus Vinicius, que atendeu o primeiro Big Fone da edição e precisava indicar três participantes ao paredão. Luigi é natural do Rio de Janeiro, mais especificamente da Baixada Fluminense. Antes de entrar no reality, ele trabalhava com instalação de pisos durante o dia, na empresa de seu pai, e como vendedor de roupas, à noite. Nesta terça-feira pela parte da tarde, durante uma dinâmica da Chevrolet, o brother foi presenteado com um carro.