São Paulo comemora 469 anos com shows gratuitos de João Gomes, Belo e Di Ferrero

Vale do Anhangabaú aposta em diversidade musical com atrações de rock, pagode e piseiro

Reprodução/Instagram/joaogomescantor/26.11.2021 Centro de São Paulo recebe shows de artistas de diferentes Estados do país



Nesta quarta-feira, 25, a cidade de São Paulo comemora 469 anos. Para celebrar o aniversário, a Secretaria Municipal de Cultura anunciou uma agenda de shows gratuitos em toda a cidade. Para homenagear a migração, o Vale do Anhangabaú recebe, a partir do meio dia, shows de artistas de diferentes Estados do país. O sul-mato-grossense Almir Sater abre o dia às 12h; às 14h, a banda gaúcha Fresno segue a programação com um repertório de rock; Dona Onete traz o carimbó de Belém para o centro de São Paulo às 16h. Para fechar a noite, o pagode carioca de Belo e o piseiro do pernambucano João Gomes, às 18h e às 20h, respectivamente. Neste ano, o tradicional bolo de aniversário da cidade será cortado no Mercado Municipal.

A programação ainda segue pelas outras regiões da cidade. Na zona sul, Nando Reis apresentará seus sucessos de carreira ao lado do filho Sebastião Reis, no Centro Cultural São Paulo, às 19h. Sujeito à esgotamento, os ingressos devem ser retirados gratuitamente com antecedência na bilheteria do local. Na zona oeste, Di Ferrero, vocalista da banda NX Zero, faz show do seu repertório solo e dos sucessos do grupo no Centro Cultural Tendal Lapa, às 17h. Na zona leste, artistas de funk como MC Bin Laden e MC Menor da VG tocam a partir das 16h. Nesta semana, durante entrevista à Jovem Pan, o prefeito Ricardo Nunes afirmou que a intenção é que todos possam aproveitar os espaços de São Paulo com uma programação descentralizada. “Eventos acontecem em todas as regiões da cidade, estamos democratizando”, afirmou.