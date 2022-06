Luciana Gimenez é roubada durante passeio em Londres

Dentro de uma loja, duas suspeitas tiraram dinheiro da bolsa da apresentadora e correram

Reprodução/Instagram Apresentadora foi assaltada por duas suspeitas em Londres



A apresentadora de televisão, Luciana Gimenez, foi roubada, neste sábado, 25, em Londres, na Inglaterra. Durante passeio, dentro de uma loja, duas suspeitas tiraram dinheiro da bolsa dela e correram. “Pasmem. Saí do Brasil para ser assaltada em Londres”, comentou no Instagram. A empresária ainda contou que foi atrás das suspeitas e deteve uma delas. “Eu corri atrás da menina, consegui pegar uma delas. Menina debochada, olhando para a minha cara, debochando da polícia. Um absurdo. Coitados dos policiais de ter que lidar com esse tipo de gente. Eu saí gritando no meio da rua. Eu peguei uma delas, a outra conseguiu escapar. Ela estava com o meu dinheiro e um celular”, contou.