Ludmilla desabafa sobre seu novo single não fazer sucesso entre os brasileiros

A música ‘No Se Ve’ está fazendo sucesso em outros países da América Latina; e já ultrapassou um milhão de reproduções

Reprodução/Instagram/@ludmilla Cantora Ludmilla desabafa sobre brasileiros não curtirem seu novo hit



Em suas redes sociais, a cantora Ludmilla desabafou sobre a baixa adesão de seu novo single,”No Se Ve”, pelos brasileiros. Fruto de uma parceria com a cantora argentina Emilia, a música tem alcançado bons números em outros países latinos e já ultrapassou a marca de um milhão de reproduções. “Fico feliz e orgulhosa, a galera aqui de fora fazendo questão do nosso som, cantado na minha língua, isso é enorme, mas o sentimento é de como comemorar um gol e não achar o meu time”, desabafou ela no Twitter neste domingo, 18. Na postagem, a artista compartilhou um print com as estatísticas da canção internacionalmente, há lugares que ‘No Se Ve’ está entre as 10 mais tocadas. “‘No se ve’ tem voado tão alto e me levado pra tantas oportunidades, tô animada…espero que vocês aproveitem esse movimento com a gente e deem muito stream aí no Brasil também pra comemorarmos juntos”, concluiu.