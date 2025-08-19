Luis Fernando Verissimo permanece internado em estado grave em Porto Alegre

O escritor foi hospitalizado no domingo (17); ele é amplamente reconhecido por suas crônicas, contos e poemas, como o ‘O Analista de Bagé’, ‘Sexo na Cabeça’, ‘O Jardim do Diabo’

O renomado escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, continua internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Moinhos de Vento, localizado em Porto Alegre. Um boletim médico divulgado nesta terça-feira (19) não apresentou novas informações sobre sua condição de saúde. Verissimo está sob cuidados desde o último domingo (17), recebendo todo o suporte necessário para sua recuperação.

O autor, que é filho do famoso escritor Érico Verissimo, já havia enfrentado um AVC em janeiro de 2021. Esse incidente afetou uma área cognitiva de seu cérebro, o que resultou em dificuldades na organização de seus pensamentos. Desde então, sua recuperação tem sido lenta e gradual, exigindo acompanhamento constante.

Luis Fernando Verissimo é amplamente reconhecido por suas crônicas, contos e poemas, que conquistaram o público ao longo de sua carreira. Entre suas obras mais notáveis estão “O Analista de Bagé”, “Sexo na Cabeça”, “O Jardim do Diabo”, “O Santinho”, “Gula – O Clube dos Anjos”, “A Décima Segunda Noite” e “Diálogos Impossíveis”.

