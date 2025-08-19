Djavan anuncia seu 26º disco de inéditas e turnê de 50 anos de carreira

Atualmente, o cantor de 76 anos também está sendo homenageado no teatro, com o espetáculo ‘Djavan – O Musical: Vidas pra Contar, que retrata sua trajetória artística e pessoal’

Divulgação O disco de inéditas mais recente de Djavan é D, lançado em 2022



Djavan está em estúdio finalizando o seu novo álbum. Improviso será o 26º disco de inéditas do cantor alagoano, com 12 músicas. De acordo com a equipe do artista, o novo trabalho chega em todas as plataformas digitais ainda neste ano, no dia 13 de novembro. Além do disco de inéditas, em novembro, o cantor também vai sair em turnê pelo Brasil para celebrar os 50 anos de carreira que ele completa em 2026. Seu primeiro álbum, A Voz, o Violão, a Música de Djavan, foi lançado em 1976.

O disco de inéditas mais recente de Djavan é D, lançado em 2022. Em 2024, o cantor lançou ainda uma versão ao vivo do mesmo disco e também lançou Origem, um álbum com 12 músicas gravadas no início dos anos 70, antes de apresentar seu primeiro LP autoral em 1976.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, o cantor de 76 anos também está sendo homenageado no teatro, com o espetáculo Djavan – O Musical: Vidas pra Contar, que retrata sua trajetória artística e pessoal. O musical já passou pelo Rio de Janeiro e está em cartaz em São Paulo no Teatro Sabesp – Frei Caneca até o dia 28 de setembro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório