Luiz Otávio Mesquita vence Nego do Borel em confronto no Fight Music Show 5

A expectativa em torno do confronto aumentou devido a uma série de provocações públicas entre os dois, que culminaram em um tapa desferido pelo filho mais velho do apresentador Otávio Mesquita, em junho

Reprodução/Instagram/@negodoborel Essa vitória não é um feito isolado para Luiz, que já havia se destacado em edições anteriores do Fight Music Show



Luiz Otávio Mesquita, filho mais velho do apresentador Otávio Mesquita, se destacou ao vencer Nego do Borel em uma luta realizada no Fight Music Show 5, deixando o cantor em uma situação complicada. A expectativa em torno desse confronto aumentou devido a uma série de provocações públicas entre os dois, que culminaram em um tapa desferido por Luiz em junho. Essa rivalidade foi um dos principais atrativos do evento.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Luiz é um influenciador digital que acumula mais de 300 mil seguidores em sua conta no Instagram, onde costuma compartilhar treinos e aspectos de sua rotina fitness. Sua presença nas redes sociais tem contribuído para aumentar sua popularidade, especialmente entre os jovens que o acompanham. Essa vitória não é um feito isolado para Luiz, que já havia se destacado em edições anteriores do Fight Music Show. Em fevereiro, ele conquistou a vitória na quarta edição do evento e, na quinta (10), também derrotou Lucas Penteado, mostrando que tem se preparado bem para esses desafios.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Matheus Oliveira