Lula declara luto oficial de três dias pela morte de Luis Fernando Veríssimo

Decisão foi divulgada na tarde deste sábado, 30, por meio de uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU)

Divulgação Luis Fernando Verissimo — Foto: Divulgação



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou um luto oficial de três dias em todo o Brasil em homenagem ao falecimento do renomado escritor Luis Fernando Veríssimo. A decisão foi divulgada na tarde deste sábado, 30, por meio de uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Veríssimo, que tinha 88 anos, faleceu em Porto Alegre (RS), conforme informações fornecidas pelo Hospital Moinhos de Vento, onde estava internado. A causa da morte foi atribuída a complicações decorrentes de uma pneumonia.

*Reportagem produzida com auxílio de IA