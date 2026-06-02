Renan Santos critica relação de Flávio e Lula com Trump: ‘Ridículo’

O pré-candidato à presidência declarou que a interferência do presidente dos EUA no Brasil e esse ‘jogo’ com Lula e Flávio só prejudica o cidadão brasileiro

Reprodução/Instagram/@renansantosmbl Pré-candidato à presidência pelo Missão, Renan Santos



O empresário e pré-candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, criticou a relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Isso é ridículo, tanto para a esquerda como para a direita”, disse. A declaração foi feita em um novo vídeo obtido pela Jovem Pan nesta terça-feira (2).

Segundo o empresário, após os EUA anunciarem as tarifas no Brasil, ele favorece o discurso de Lula. “Essa semana, quando o Trump avisa que vai tarifar produtos brasileiros, ele gera tudo o que o Lula queria: um inimigo externo para falar que está defendendo o Brasil. Mas ninguém está defendendo nada”, afirmou.

Renan disse ainda que, tanto o encontro de Trump com Lula, quanto o com Flávio Bolsonaro é uma forma do norte-americano “fazer média”. “Até porque ele se dá bem com os dois e o Brasil acaba ficando nesse jogo de empurra que não tem nenhum sentido”, completou.

O pré-candidato também afirmou que a interferência de Trump no Brasil e que esse “jogo” com Lula e Flávio só prejudica o cidadão brasileiro. “Eu acho que quem fica buscando coerência ideológica no Trump vai acabar se dando muito mal”, finalizou.

Tarifa dos EUA

O Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) concluiu, na segunda-feira (1º), uma investigação que classifica políticas e práticas do governo brasileiro como irrazoáveis. Como resultado, o governo americano propôs a aplicação de uma tarifa de 25% sobre mercadorias do Brasil, alegando que as ações brasileiras oneram e restringem o comércio dos EUA.

A decisão baseia-se na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que também foi citado por Flávio na carta para pedir o não tarifaço dos EUA no Brasil. O relatório final aponta irregularidades em seis áreas principais: comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais desleais, aplicação de medidas anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e combate ao desmatamento ilegal.

No âmbito digital, a investigação cita ordens judiciais brasileiras para remoção de conteúdo e suspensão de perfis em redes sociais americanas, além de restrições a sistemas de pagamentos.