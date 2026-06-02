Flávio denunciará Lula ao STF por crimes de ameaça 

Segundo o pré-candidato à Presidência, Lula ‘afirmou que o senador deveria ter o mesmo destino que Tiradentes e ser morto por enforcamento’, diz a nota

Reprodução/ Youtube/ Pânico Jovem Pan Senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vai denunciar ainda nesta terça-feira (02), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes de ameaça e incitação ao crime. Segundo o pré-candidato à Presidência, Lula “afirmou que o senador deveria ter o mesmo destino que Tiradentes e ser morto por enforcamento”, diz a nota.

A fala à qual o senador se refere foi dita nesta terça pelo mandatário durante a inauguração de um novo campus do Instituto Federal de Goiás, em Catalão. “Esses filhos do Bolsonaro conseguem ser piores que ele. São, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. São traidores. Por menos que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado”, disse Lula.

Lula não parou por aí. Em outros momentos do discurso, voltou a atacar o senador diretamente. “Todo covarde é assim. Fala a m… que fala e não tem coragem de assumir. Fica tentando mentir”, disse o presidente. Ele também classificou Flávio de “imbecil” e minimizou o impacto político. “Ele não vai prejudicar o Lula. Vai prejudicar o povo brasileiro”, afirmou Lula.

O discurso do presidente, aliás, contém uma gafe. Joaquim Silvério dos Reis não foi enforcado por delatar os inconfidentes mineiros – e sim recompensado. Quem morreu enforcado na quadra da história a qual Lula se referia foi Joaquim José da Silva Xavier, o próprio Tiradentes.

*Com informações do Estadão Conteúdo