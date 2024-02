Luva de Pedreiro encontra Papa Francisco e pergunta: ‘Messi ou Cristiano Ronaldo?’

Influenciador compartilhou momento com o pontífice no Vaticano

Reprodução / Instagram @luvadepedreiro Luva de Pedreiro entregou uma camisa da seleção brasileira para o Papa Francisco



O influenciador Iran Ferreira, conhecido nas redes sociais como Luva de Pedreiro, publicou um vídeo nesta quarta-feira, 7, em seu perfil do Instagram, do registro do seu encontro com o Papa Francisco no Vaticano. No vídeo, Luva agradece por estar ao lado do papa: “Um prazer conhecer o senhor, trouxe um presentinho do Brasil. Messi ou Ronaldo?”, disse o influenciador enquanto segurava uma camisa da seleção brasileira. Fã declarado de Cristiano Ronaldo, ele havia informado que o nome do seu filho com Távila Gomes seria uma homenagem ao jogador português. No entanto, a própria mãe do bebê tem compartilhado nas redes sociais algumas peças do enxoval com o nome “Davi”. Luva de Pedreiro ficou famoso na internet pelo uso dos bordões “Receba” e “Graças a Deus, pai”. Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iran Ferreira (@luvadepedreiro)