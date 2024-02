James Rodríguez rescinde contrato com o São Paulo

Proposta de deixar o clube partiu do próprio jogador, que acredita que teria mais oportunidades em outra equipe

Reprodução/SPFC Play James Rodriguez foi apresentado como jogador do São Paulo no meio de 2023



O jogador colombiano James Rodríguez rescindiu contrato com o São Paulo nesta quarta-feira, 7. Nos últimos dias, o atleta manifestou o desejo de deixar o clube, onde ainda não atuou em 2024 e não foi inscrito no Campeonato Paulista. Sua última partida foi em novembro do ano passado, quando sofreu uma lesão. A proposta de rescisão partiu do próprio jogador, que acredita que teria mais oportunidades em outro clube. James não esteve com a delegação são-paulina para a disputa da Supercopa do Brasil, em Belo Horizonte, após ser informado pela comissão técnica que ainda não estava em condições de atuar. O contrato de James com o São Paulo iria até junho de 2025 e o clube pagava um salário de quase R$ 1 milhão por mês ao jogador. A transferência não teve custos, uma vez que o colombiano estava livre no mercado após deixar o Olympiacos, da Grécia. Em 2023, James já havia comentado sobre não saber o que o futuro lhe reservava e deixou em aberto a possibilidade de saída do São Paulo. O jogador acumula 14 jogos e apenas um gol pelo clube, tendo perdido um pênalti na eliminação da equipe nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

