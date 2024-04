Madonna em Copacabana: 270 toneladas de equipamentos de ‘Celebration Tour’ chegam ao Rio

A estrutura do palco da turnê impressiona com seus 8122m² e três passarelas conectadas que permitirão que a “rainha do pop” se movimente entre o público; previsão é de que Madonna suba ao palco às 21h45 de sábado (4)

Reprodução/Instagram/@madonna Com 45 baús de roupas para trocas de figurino, a produção da 'Celebration Tour' promete um espetáculo inesquecível para os fãs de Madonna



A montagem do palco para o show histórico da Madonna na Praia de Copacabana no próximo sábado (4) já está em andamento. A estrutura da “Celebration Tour” impressiona com seus 8122m² e 24 metros de boca de cena. Além disso, três passarelas conectadas ao palco permitirão que a “rainha do pop” se movimente entre o público. Como tudo é grandioso nesta turnê, aviões de carga com 270 toneladas de equipamentos começaram a chegar neste domingo (28) ao Rio.

A produção prevê, ainda, 45 baús de roupas para trocas de figurino para Madonna e equipe. A produção da Madonna conta com 200 pessoas, que ficarão hospedadas em 90 quartos do hotel, onde serão montadas, ainda, academias para os bailarinos se exercitarem antes da apresentação.

A previsão é de que Madonna suba ao palco montado em Copacabana às 21h45 de sábado (4) com uma apresentação de aproximadamente duas horas de duração. A cantora e compositora de 65 anos desfilará hits das quatro décadas de trajetória musical no megashow no Rio de Janeiro.

O DJ americano Diplo foi escolhido para abrir a noite, com uma apresentação marcada para começar às 20h. Conhecido por colaborar com grandes nomes da música, Diplo tem uma conexão especial com o Brasil e já trabalhou com artistas brasileiros como Anitta e Pabllo Vittar.

Saiba mais sobre o show

A “Celebration Tour” de Madonna não é convencional e apresenta uma ópera pop cheia de emoções e memórias. Com mais de 30 canções, o show promete emocionar e surpreender os fãs que estiverem presentes na “Copamadonna”, como foi apelidada a praia durante a passagem da cantora pelo Brasil.

Com mais de 40 anos de carreira, Madonna não entrega apenas entretenimento em seus shows, mas também uma narrativa emocionante sobre sua vida e sua jornada como artista. Desde os anos 1980, a artista tem levado a linguagem teatral aos palcos, proporcionando uma experiência única para o público.

Além dos sucessos que marcaram sua trajetória, suas apresentações são marcadas pela diversidade, ativismo, feminismo e quebra de padrões.

A apresentação no Rio será o encerramento da turnê mundial e o maior show da carreira da artista. Madonna se apresenta pela quarta vez no país. As demais foram com “The Girlie Show”, em 1993, “Sticky and Sweet Tour”, em 2008 , e a “MDNA”, em 2012. Com uma estrutura grandiosa e números impressionantes, a apresentação da “rainha do pop” promete ficar para a história.

