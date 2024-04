Idoso morreu ao menos 2h antes de chegar ao banco e não estava sentado, diz polícia

Erika, que se diz sobrinha do idoso morto, foi presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver

A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou que exames indicam que o idoso Paulo Roberto Braga, de 68 anos, faleceu ao menos duas horas antes de ser levado a uma agência bancária, desmentindo a versão inicial de sua sobrinha, Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos. Segundo relatos, manchas indicam que Braga não estava sentado na cadeira de rodas no momento do óbito. O delegado Fábio Luiz Souza, titular da 34ª DP (Bangu), está em busca do motorista de aplicativo que levou Erika e Paulo até o banco. Segundo ele, livores cadavéricos, manchas causadas pelo acúmulo de sangue após a morte, indicam que o idoso não estava na posição sentada quando faleceu.”Não dá pra dizer o momento exato da morte. Foi constatado pelo Samu que havia livor cadavérico. Isso só acontece a partir do momento da morte, mas só é perceptível por volta de duas horas após a morte”, explicou o delegado Fábio. Ainda segundo as autoridades, a investigação aguarda o exame de necropsia para atestar a causa da morte de Braga, que poderia ter sido natural ou provocada por alguma substância.

A sobrinha, Erika, foi presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. O delegado Fábio Souza, que está à frente do caso, comentou: “Em 22 anos de carreira eu nunca vi uma história como essa.” Por outro lado, o médico do Samu que atendeu Braga no banco afirmou que ele aparentava ter sofrido intoxicação, levantando ainda mais questões sobre as circunstâncias de sua morte. O caso segue em investigação.