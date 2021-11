Famosos lamentam morte da cantora Marília Mendonça em acidente aéreo

Acidente no interior de Minas Gerais vitimou a cantora e mais quatro pessoas

Reprodução/Instagram Marília Mendonça faleceu nesta sexta em acidente aéreo



A cantora sertaneja Marília Mendonça faleceu nesta sexta-feira, dia 5, em acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, onde faria shows nesse final de semana. A artista de 26 anos não foi a única a falecer no acidente, todos os cinco ocupantes da aeronave também morreram. Nas redes sociais, cantores e diversos famosos lamentaram a partida da cantora. Entre eles o cantor Jão, que cancelou uma live que faria nesta sexta no TikTok; Tata Werneck, que lembrou do filho de 2 anos que Marília deixou; Cesar Menotti, da dupla com Fabiano, além de Felipe Neto e Simone, da dupla com Simaria, que se manifestou no Instagram. O perfil do time de futebol da Chapecoense, que também sofreu um acidente aéreo em 2016 que vitimou 72 pessoas, lamentou o ocorrido.

to destruído. vai em paz, Marília — Jão (@jaoromania) November 5, 2021

Que tragédia, que tristeza, que perda. Os mais profundos sentimentos para as famílias de todas as vítimas desse acidente terrível. Marília Mendonça, você fez história. Não há palavras. — Felipe Neto (@felipeneto) November 5, 2021

Não deu tempo de matar essa saudade minha irmã. Te amarei sempre. https://t.co/zlCVKIsqjP — Cesar Menotti (@CesarMenotti) November 5, 2021

Sua estrela brilhará para sempre, descanse em paz Marília Mendonça. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todos que estavam no avião! 🖤 pic.twitter.com/sbkDB8JjCF — Wesley Safadão (@WesleySafadao) November 5, 2021

Que tristeza senhor Deus. Meu Deus . Que tristeza senhor. Um filho pequeno. Uma carreira brilhante. Meu Deus . Que tristeza — Tata werneck (@Tatawerneck) November 5, 2021

Que tragédia. Que injustiça meu Deus.

Marília Mendonça rainha absoluta. Peço aos deuses que coloquem a família nos braços e de forças para passar por essa tristeza. 💔 — fabiula nascimento (@fabiunascimento) November 5, 2021

Absurdamente chocado com a morte da Marilia Mendonça.

No auge da carreira, aos 26 anos, e com um filho. Devastador. — @andreolifelipe (@andreolifelipe) November 5, 2021

Meu Deus..😭 que tragédia… Marília maravilhosa, talentosa, que mulher inspiradora 😭 tão jovem.. ela alegrou tanto a gente com as lives durante a pandemia.. não da pra acreditar.. meus sentimentos pra família dela 🙏💔 que tristeza — Dani Calabresa (@calabresadani) November 5, 2021

Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês. — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 5, 2021

Descanse em paz Marília Mendonça, meu Deus do céu não dá pra acreditar, que Deus conforte o coração da família! 😭😭😭 — OROCHI.🐺 (@orochi1999_) November 5, 2021