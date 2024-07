Após anos de hiato, Malu Mader retorna às novelas em ‘Renascer’

Atriz fez sua estreia em Renascer, na terça-feira (9), interpretando Aurora, uma investidora e fazendeira bem-sucedida

Divulgação TV Globo Malu Mader contracena com Marcos Palmeiras em 'Renascer'



Malu Mader, uma das grandes estrelas da televisão brasileira, está de volta às novelas após um longo período afastada das telinhas. A atriz fez sua estreia em Renascer, na terça-feira (9), interpretando Aurora, uma investidora e fazendeira bem-sucedida. E Malu revela o que a motivou a aceitar o papel. A decisão de voltar à TV não foi de repente. “Quando recebi o convite, fui tomada por uma vontade inesperada de fazer novela novamente, algo que já não passava pela minha cabeça”, comenta a atriz. “Trabalhar com Marquinhos Palmeira foi um grande incentivo. Além de ser um ator que admiro imensamente, ele é um amigo querido de uma vida inteira. Acho que somos amigos desde meus 15,16 anos”, disse em entrevista ao Gshow. Outro fator importante para a decisão de Malu foi a oportunidade de trabalhar em uma novela do renomado autor Benedito Ruy Barbosa, adaptada por Bruno Luperi. “Sempre senti que faltava algo na minha trajetória por nunca ter atuado em uma novela do Benedito. A adaptação do Bruno Luperi surgiu como uma oportunidade perfeita”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Malu também mencionou um motivo pessoal para aceitar o papel. “Meu irmão (Luis Felipe Mader), é um grande fã de Renascer. E nós temos uma ligação muito forte. Também tem a coincidência de ele ser pediatra dos filhos de vários colegas da novela, de filhos e netos dos diretores, além de ser muito amigo do Marquinhos. Então quando eu recebi o convite, pensei: ‘Se eu recusar, o meu irmão vai me matar’”, brincou a atriz. Apesar de seu distanciamento prolongado das novelas, Malu Mader sempre foi lembrada pelo público. “Ao longo desses anos todos afastada, eu ouvia muito do público em geral: ‘E aí, não vai fazer mais novela?’. Agora vou poder falar: ‘Vou, vou fazer sim! Vou fazer uma participação em Renascer’. Não é só a gente que escolhe as coisas, as coisas também nos escolhem. Estou muito feliz pelo carinho e acolhimento com que fui recebida por toda a equipe e pelos colegas”, conta. A última novela que Malu apareceu foi em uma participação em Malhação: Vidas Brasileiras. E seu último projeto como parte do elenco fixo foi em Haja Coração, de 2016. Sendo a última da faixa das 9 a icônica novela Celebridade em 2003, que também atuou ao lado de Palmeira. A personagem Aurora entra na trama de Renascer trazendo novas dinâmicas à história, e sua primeira aparição, apesar de um estranhamento inicial com José Inocêncio (Marcos Palmeira), em seguida já se revela um possível romance.

Publicado por Heverton Nascimento

*Com informações de Estadão Conteúdo