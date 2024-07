Polícia Civil conclui investigação sobre morte do cão Joca

Animal de estimação embarcou no dia 22 de abril no Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Sinop, no Mato Grosso, mas foi enviado erroneamente para Fortaleza, no Ceará

A Polícia Civil de Guarulhos concluiu a investigação sobre a morte do cão Joca. O caso foi investigado pela Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente e o inquérito policial foi relatado à Justiça na última sexta-feira (5). Em nota, a corporação informou que “a conclusão foi de que o animal provavelmente faleceu dentro da aeronave durante o voo de retorno para Guarulhos”. O Ministério Público e um juiz ainda devem se manifestar sobre o inquérito e podem pedir mais apurações. Joca embarcou no dia 22 de abril no Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Sinop, no Mato Grosso, onde moraria com seu tutor, João Fantas Júnior. No entanto, o cão foi enviado erroneamente para Fortaleza, no Ceará. Ao perceberem o erro, o animal foi despachado de volta para São Paulo. O trajeto, que deveria durar cerca de duas horas e meia, acabou levando aproximadamente oito horas. Joca chegou vivo a Fortaleza, mas faleceu durante o voo de retorno a Guarulhos. Cerca de 12 pessoas foram ouvidas durante as investigações, incluindo o tutor do animal e funcionários da companhia aérea. Na semana passada, foi divulgado o laudo da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, que concluiu que Joca morreu devido a um choque cardiogênico, causado pela queda do rendimento cardíaco, resultando na falência do coração em bombear o sangue do animal.

Publicado por Luisa Cardoso