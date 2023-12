Mano Brown recebe o título de ‘Ícone do Ano’ no Men Of The Year 2023 – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/@manobrown Mano Brown foi escolhido o 'Ícone do Ano' no Men Of The Year 2023



O cantor Mano Brown recebeu o título “Ícone do Ano” no Men Of The Year 2023, realizado pela revista GQ Brasil, da Globo. Já a tenista de 27 anos Beatriz Haddad Maia, que foi a 11ª colocada no ranking mundial da Women ‘s Tennis Association (WTA), recebeu o título de “Mulher do Ano”.

PF investiga grupo especializado em tráfico internacional

A Polícia Federal deflagrou a Operação Transloading, visando desarticular um grupo criminoso especializado no tráfico internacional de drogas e armas de fogo, suspeito de fornecer 43 mil armas para os líderes das principais facções criminosas do Brasil.

Brasil está entre os piores países em ranking de educação

De acordo com o relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil está entre os países com pior desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o Pisa. O resultado analisa que a aprendizagem dos estudantes brasileiros se manteve baixa e estável desde 2009 e as pontuações em matemática, leitura e ciências caíram.

Marvel não tem planos para ressuscitar Homem de Ferro

Os fãs de Marvel ficaram bastante chateados com o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, que revelou que não há planos de ressuscitar o personagem “Homem de Ferro”, interpretado por Robert Downey Jr, após a última aparição em “Vingadores: Ultimato”, de 2019.