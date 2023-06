Marido de Rita Lee desabafa: ‘Perdi um pedaço de mim’

Compositor revelou que o casal evitava a falar sobre a doença e confessou que tem sido difícil superar a perda da esposa

Reprodução/Instagram/roberto_de_carvalho Rita Lee celebrou seus 74 anos com o marido, Roberto de Carvalho



O compositor Roberto de Carvalho desabafou sobre a morte da esposa, a cantora Rita Lee, e afirmou que boa parte de sua vida morreu junto com a cantora. A declaração foi dada durante participação no podcast “Rita Lee: Outra Biografia – O Podcast”. A artista morreu no dia 9 de maio, aos 75 anos. Roberto afirmou que não tem sido fácil superar a perda da esposa. Eles estavam juntos há 47 anos. “Eu estava na Granja outro dia, pensando, morreu a coelha. Morreu um pedaço de mim com ela e esse pedaço é grande“, desabafou. Ele comentou ainda que o casal evitava falar sobre a doença e disse que o filho, João Lee, tinha mais equilíbrio emocional para tratar do assunto. “Apesar de ser o cara que estava ali, o João era mais cerebral que eu. Apesar de ser canceriano, emotivo, ele tinha mais equilíbrio emocional que eu, sem sombra de dúvidas. Toda essa questão que a gente conversava sobre finitude, no momento em que a doença se materializou, foi tudo por água abaixo. Eu não conseguia conversar com a Rita sobre a questão em si. Eu me encolhia mais ainda, e e ela evitava de falar sobre isso comigo porque eu travava na mesma hora, ela evitava de falar”, disse o compositor.