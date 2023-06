Taylor Swift engasga em show após engolir inseto; assista

Apresentação aconteceu neste domingo, 4, em Chicago, nos Estados Unidos, e faz parte da ‘The Eras Tour’

Reprodução/Twitter/peaceofseven Taylor Swift engasgou durante show nos EUA ao engolir um inseto



A cantora Taylor Swift passou por uma situação embaraçosa durante um show que realizou em Chicago, nos Estados Unidos, neste domingo, 4. Durante a apresentação, a artista americana teve uma crise de tosse e explicou o motivo do engasgo aos fãs: “Acabei de engolir um inseto”. Na sequência, ela afirmou que estava tudo bem e o público caiu na gargalhada. “Isso é tão estúpido”, comentou a cantora, que demonstrou vergonha, mas lidou com bom humor com o incidente. “Delicioso”, brincou, referindo-se ao inseto. Assim que se recompôs, Taylor perguntou ao público: “Existe alguma chance de nenhum de vocês ter visto isso?”. Ela também avisou que algo parecido poderia acontecer novamente durante a noite: “Há tantos insetos [aqui], há mil deles”. Esse não foi o único incidente no show. No início da apresentação, a cantora teve um problema com seu microfone, que falhou quando ela começou a cantar Lover. Assim como na situação anterior, Taylor agiu com senso de humor: “Tudo bem, pessoal, vamos começar de novo. Nada disso aconteceu. Voltamos a 36 segundos atrás”. O show faz parte da “The Eras Tour”, que passará pelo Brasil em novembro deste ano. O anúncio foi feito na semana passada e empolgou fãs, que aguardam a cantora desde 2020. A venda de ingressos para o público geral começa no próximo dia 12 de junho.