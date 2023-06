Zezé Di Camargo rebate críticas sobre situação da sua voz: ‘Maldade das pessoas’

Cantor falou que comentários se intensificaram ao expor que passou por uma cirurgia nas cordas vocais em 2010

Reprodução/Instagram/zezedicamargo Zezé Di Camargo passou por uma cirurgia nas cordas vocais em 2010



O cantor Zezé Di Camargo, dupla de Luciano, fez um desabafo sobre as críticas que tem recebido nas redes sociais por causa da sua voz. Na visão do sertanejo, os comentários negativos só começaram porque em 2010 ele decidiu expor que tinha passado por uma cirurgia nas cordas vocais. “Achei que ser verdadeiro era interessante. Conheço mais de 20 cantores que fizeram a cirurgia que eu fiz… o Luciano até falou uma coisa pra mim: ‘Você nunca teve problema de voz, você vai ter agora porque você contou’”, comentou Zezé no “Fofocalizando”. Recentemente, viralizou um vídeo no qual o artista aparece cantando a música Dois Corações e Uma História em um show. Muitas pessoas comentaram que ele desafinou e que sua potência vocal não parece mais a mesma. Um seguidor chegou a declarar: “Luto por uma das vozes mais incríveis do nosso sertanejo”. Sobre comentários e posts depreciativos, o irmão de Luciano declarou: “A gente sabe que é maldade das pessoas. A internet hoje é um mundo sem dono… não sou a favor da censura, mas sou a favor de regulamentar os profissionais que estão por trás disso”. Na visão do artista, apenas jornalistas especializados deveriam fazer críticas do gênero. Zezé ressaltou que todo artista comete deslizes em algum momento.