Marvel ganha dia especial na CCXP26; veja quando será o Marvel Day

Data promete concentrar atrações dedicadas ao universo da Marvel e aumentar ainda mais a expectativa dos fãs que estarão no São Paulo Expo

A Marvel vai ganhar um momento especial na CCXP26. A Marvel e a organização do evento anunciaram o Marvel Day, marcado para o dia 3 de dezembro, primeiro dia da edição deste ano do maior festival de cultura pop do Brasil.

A data promete concentrar atrações dedicadas ao universo da Marvel e aumentar ainda mais a expectativa dos fãs que estarão no São Paulo Expo. A programação completa do Marvel Day ainda não foi revelada, o que deixa espaço para especulações sobre possíveis novidades, participações especiais e conteúdos exclusivos.

A presença da Marvel na CCXP26 já vem sendo aguardada pelos fãs, que terão contato com diferentes conteúdos e artistas ligados ao universo dos quadrinhos e dos super-heróis durante o evento.

A CCXP26 acontece de 3 a 6 de dezembro, em São Paulo. Com o anúncio do Marvel Day, o primeiro dia do festival ganha um destaque especial para os fãs da Casa das Ideias.

Agora, fica a expectativa para descobrir o que a Marvel está preparando para a CCXP26 e quais surpresas podem aparecer ao longo da programação.