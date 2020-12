Matheus, da dupla sertaneja com Lucas, morre aos 57 anos vítima da Covid-19

Em publicação no dia 18 de setembro em sua página oficial do Facebook, Matheus chegou a questionar a gravidade da doença

Facebook/Matheus Fama Matheus Fama tinha 57 anos



O sertanejo Matheus, da dupla Lucas e Matheus, morreu nesta terça-feira, 22, vítima da Covid-19. A notícia foi antecipada ontem na página oficial da dupla no Facebook. “É com uma dor profunda que informo a partida de Matheus. Que Deus o receba e que o ampare nesta hora. Até sempre irmão!”, diz o texto. Edilson da Silva Rodrigues, seu verdadeiro nome, tinha 57 anos, e estava internado na Santa Casa de Presidente Prudente, interior de São Paulo, desde o dia 13. O cantor vivia em Portugal há 27 anos, e a dupla intercalava shows no Brasil e no país europeu.

Em publicação no dia 18 de setembro em sua página oficial do Facebook, Matheus chegou a questionar a gravidade da doença. “Meus amigos, vocês conhecem alguém que conseguiu morrer de outra doença a não ser Covid? Parece que todos agora só morrem disso!”, reclamou. “Ninguém se pergunta por que na China não tem mais ninguém infectado? Milagre? Que mundo é esse? Podre”, diz a postagem. No entanto, no dia 10 de dezembro, ele republicou o post de uma mulher que afirmava que a Covid-19 estaria “chegando perto da casa de todos”. “Com o coração pesado, mas com forte fé no Pai Celestial, hoje me ajoelho em oração, pedindo uma recuperação total para aqueles com Covid-19 e dor.”