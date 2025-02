Matheus Vargas desmente boatos de traição após término com Hariany Almeida

Artista foi flagrado em um vídeo ao lado de outra mulher, o que gerou especulações após seu recente fim de relacionamento com a influenciadora

Desde o início de 2025, Matheus e Hariany já discutiam a possibilidade de encerrar o relacionamento



Matheus Vargas, cantor sertanejo e filho do famoso artista Leonardo, se manifestou nas redes sociais para desmentir boatos de traição. O artista foi flagrado em um vídeo ao lado de outra mulher, o que gerou especulações após seu recente término com a influenciadora Hariany Almeida. Em sua declaração, Matheus garantiu que “não houve traição” e que a separação não foi influenciada pelo conteúdo do vídeo. Desde o início de 2025, Matheus e Hariany já discutiam a possibilidade de encerrar o relacionamento, reconhecendo que a relação não estava saudável.

Hariany também confirmou que voltaria à casa de Matheus para retirar seus pertences, sinalizando que o término era um passo necessário para ambos. O vídeo que gerou polêmica foi gravado em um churrasco entre amigos e, segundo a assessoria de Matheus, não teve conotação romântica. A equipe do cantor anunciou que tomará providências legais contra aqueles que disseminarem informações falsas sobre a situação, buscando proteger a imagem do artista.

Hariany, por sua vez, utilizou suas redes sociais para comunicar o fim do relacionamento, enfatizando que essa fase não a define e que ela se considera uma mulher forte.

