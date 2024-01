México e Chile pedem pela investigação de crimes de guerra em conflito entre Israel e Hamas

África do Sul já acusou Israel de genocídio na Corte Internacional de Justiça

Menahem KAHANA / AFP Sul de Israel, próximo à fronteira com a Faixa de Gaza



México e Chile solicitaram nesta quinta-feira, 18, um pedido no Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar possíveis crimes de guerra no conflito entre Israel e Hamas. O tribunal é uma instância diferente da Corte Internacional de Justiça, na qual a África do Sul já acusou Israel de genocídio. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do México, a decisão em conjunto com o Chile veio pela preocupação com a escalada de violência, especialmente contra civis. Desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023,1.140 israelenses foram mortos e 250 sequestrados. Já a ofensiva israelense, de acordo com dados do Hamas, resultou em 24.620 mortes.