Maurício de Sousa ganha homenagem pelos seus 85 anos

Serão mais de 50 caricaturas do desenhistas expostas na Expo Maurício 85 nesta terça

Reprodução/Instagram Maurício de Sousa tem 61 de carreira como cartunista



O pai da Turma da Mônica, Maurício de Sousa, completa 85 anos nesta terça-feira, 27, e é homenageado pela Associação dos Cartunistas do Brasil – ACB. Serão mais de 50 caricaturas do desenhista expostas na Expo Maurício 85 nesta terça. Maurício é um dos nomes mais importantes dos quadrinhos brasileiros e marca a vida de milhares de crianças. Em em outubro deste ano, o icônico Cebolinha completou 60 anos de existência. O vídeo de parabéns especial para o personagem de língua presa contou com a participação de celebridades como Bruno Gagliasso, Emicida, Pequena Lou, Claudia Leitte e Thelminha.

Com 61 anos de carreira, o desenhista deu vida à turma que, além de gibis, estrela desenhos, filmes e produtos. Maurício começou sua carreira como jornalista. A maioria de seus personagens são baseados em seus filhos: Mônica, Magali, Marina, Maria Cebolinha (inspirada na Mariângela), Nimbus (em Mauro), Do Contra (em Mauricio Takeda), Vanda, Valéria, Marcelinho e Dr. Spada. O cartunista tentou uma vaga de ilustrador no jornal Folha de Manhã, mas acabou como revisor. Depois Maurício seguiu como repórter policial até chegar às tiras em 1959.