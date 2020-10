Estrela de Elite, Danna Paola, divulga teaser com Luísa Sonza e Aitana

Na prévia, podemos ver as três cantoras, cada uma em um ambiente escolar, de olho no relógio; O clipe de ‘Friend de Semana’ será lançado na quarta-feira, 29

Reprodução/Twitter Nova música da cantora e atriz mexicana Danna Paola contará com feat com Luísa Sonza e a espanhola Aitana



A nova música da cantora e atriz mexicana Danna Paola contará com feat com a brasileira Luísa Sonza e com espanhola Aitana. A nossa eterna Lucrécia de Elite divulgou o teaser de “Friend de Semana” na tarde desta segunda-feira, 26. Na prévia, podemos ver as três cantoras, cada uma em um ambiente escolar, de olho no relógio. O vídeo é acompanhado por uma música que vai se intensificando conforme a câmera se aproxima do rosto de Danna, Luísa e Aitana. O clipe e a música serão lançados na quarta-feira, 29. Quem ficou ansioso?

Apesar de estar em alta por conta de Elite, série da Netflix que fez bastante sucesso no Brasil, Danna canta de 2001, quando foi descoberta pela Universal Music. A série está na sua terceira temporada e, após sua personagem ir para faculdade, a mexicana anunciou que não participará da próxima season, focando em sua carreira música. Além dela, os intérpretes de Nadia (Mina El Hammani), Carla (Ester Expósito), Valerio (Jorge López) e Polo (Álvaro Rico) também não retornam para a próxima temporada. Em 2020, a atriz começou a investir pesado na sua carreira de cantora, transformando seu EP Sie7e (2019) em um álbum, o Sie7e+. Na quarentena, Danna Paola aproveitou para lançar novas músicas: “Contigo”, “Sola”, “No Bailes Sola feat. Sebastian Yatra”, “TQ Y YA”, “Me, Myself feat. MIKA”, “Nada feat. Cali Y El Dandee”, “Santería feat. Lola Indigo e Denise Rosenthal” e “Viaje A La Luz”, para a nova animação da Netflix.