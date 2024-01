Mc Bin Landen revela que toma medicamento para disfunção erétil para ganhar massa muscular 

Cantor faz um do tadalafila, mas não informou se remédio foi prescrito por um médico

Reprodução/Instagram/@bbb e @mcbinladen Mc Bin Laden usa tadalafila para ganhar massa magra



O cantor Mc Bin Laden revelou no BBB 24 que utiliza um medicamento para disfunção erétil como auxílio para ganhar massa muscular durante seus treinos de musculação. “Tomo porque faço academia. E o bagulho está manipulado. Não tenho libido baixa”, garantiu o brother. O medicamento em questão é o tadalafila, que age promovendo a vasodilatação e atuando no corpo cavernoso do pênis. No entanto, não foi informado se o remédio foi prescrito por um médico. A tadalafila e o Viagra são os principais tratamentos para a impotência sexual. A principal diferença entre eles é o período de ação. Enquanto o Viagra apresenta resultados após uma hora de ingestão e dura até 4 horas, a tadalafila possui efeitos mais longos, começando após 30 minutos e podendo durar até 36 horas.