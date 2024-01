Rodriguinho chama Isabelle de ‘índia’ e é repreendido por Wanessa Camargo no BBB 24

Uso do termo levantou debate sobre expressões adequadas para povos indígenas

Reprodução / Globoplay / Instagram @Wanessa Wanessa ao lado de Rodriguinho, líder da semana do BBB 24



Wanessa Camargo repreendeu Rodriguinho no BBB 24 por sua forma de se referir a outra participante do reality show, Isabelle. A cantora alertou o brother para não usar a palavra “índia”, explicando que a forma correta é “descendente indígena” e que Isabelle é manauara. O debate entre os dois levantou a questão sobre o uso de expressões pejorativas e a importância de se utilizar termos adequados para se referir aos povos originários. No BBB, Isabelle explicou que o termo “índia” é pejorativo, pois foi utilizado pelos colonizadores para se referir aos povos indígenas, comparando-os ao povo da Índia. Ela ressaltou a importância de se reeducar e evoluir constantemente, utilizando termos adequados para se referir aos povos originários. Nas redes sociais, internautas repercurtiram a atitude da sister. Confira:

a wanessa camargo deu uma puxada de orelha no rodriguinho para não chamar a isabelle de “índia” e sim de “descendente indígena”

#BBB24 pic.twitter.com/p6NLUEaVX9 — didi #BBB24 (@mendespier) January 12, 2024

Wanessa deu um toque pro Rodriguinho não chamar a Isabelle de "índia", que é pra falar "descendente indígena", pois é um termo que não se usa mais. O QUE VOCÊS ACHAM pic.twitter.com/s3stb0YEPv — Liga9090 (@liga9090) January 12, 2024

Rodriguinho e Wanessa comentando sobre ele ter chamado a Isabelle de índia, ela disse que o povo pode pegar no pé aqui fora e ele disse que não liga pra povo — cecília (@cecidilh4) January 12, 2024