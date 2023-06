MC Daniel faz piada com ‘enquadro’ da polícia em Paris: ‘Todo mundo quer um pedaço do Fafá’

Cantor publicou vídeos do acontecimento nas redes sociais e pediu desculpas para a mãe: ‘Quase fui preso’

O funkeiro MC Daniel afirmou que levou um enquadro da polícia parisiense na noite da quarta-feira, 7. Nas redes sociais, ele mostrou um vídeo sentado em uma calçada da capital da França ao lado de amigos enquanto está cercado por policiais. “Para finalizar o meu dia, quase fui preso em Paris. Todo mundo quer um pedaço do Fafá. Desculpa, mãe. Somos honestos, não aconteceu nada. Mais uma abordagem de rotina, obrigado, Deus, por me tornar mais forte todo dia. Ainda bem que ele conhecia as sub-celebridades e fomos liberados”, explicou o cantor por vídeos no Instagram. O “Falcão”, como é conhecido o artista, está fazendo uma série de apresentações na Europa, em países como Inglaterra, Bélgica e França. Ele ficou conhecido após sua participação e menção na música “Tubarão Te Amo”, com MC Ryan SP, e por seu namoro com a atriz Mel Maia.